Bielsko-Biała. Wystawiono za nim 19 listów gończych. Wpadł, bo wywołał domową awanturę

Do zdarzenia doszło na bielskim Osiedlu Karpackim. Do jednego z mieszkań zostali wezwani policjanci, ponieważ dochodziły z niego odgłosy kłótni, głośna muzyka i płacz małego dziecka. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, przerwali domową awanturę. Sprawdzili także 27-letniego awanturnika w policyjnej bazie danych. Okazało się, że jest poszukiwany przez sąd aż 19 listami gończymi. Bielszczanin został zatrzymany i doprowadzony do bielskiej komendy. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie zgodnie z poleceniem sądu trafił do zakładu karnego.