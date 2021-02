Kary za brak maseczki. Sypią się także w policji

Za brak maseczki czeka nas kara. Wszystkich - bez wyjątku. - Skoro sami kontrolujemy przestrzeganie obostrzeń przez obywateli, to tym bardziej musimy dawać przykład i ich przestrzegać - podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" insp. Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Jak informuje "Rz", dla policjantów, którzy nie stosują się do nakazu noszenia maseczek ochronnych, nie ma taryfy ulgowej. Przykładem mogą być kary wymierzone wobec policjanta z Poznania i funkcjonariuszki z Wałcza.

Ona została ukarana grzywną i wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne, z kolei on został ostrzeżony o "niepełnej przydatności do służby". Oboje wyrażali "maseczkowy sprzeciw".

Funkcjonariusze bez maseczek. Oboje z postępowaniem dyscyplinarnym

Policjant z Poznania w październiku 2020 roku wsiadł do autobusu bez maseczki ochronnej. Uwagę zwrócił mu kierowca, który domagał się, by mężczyzna opuścił pojazd. Policjant wszczął awanturę, na miejsce wezwano patrol, który spisał notatkę, a ta trafiła na komisariat, gdzie funkcjonariusz również pojawił się bez zasłony ust i nosa.

- Komendant miejski ze względu na lekceważące podejście do obowiązujących w czasie pandemii nakazów polecił wszcząć wobec funkcjonariusza postępowanie dyscyplinarne. I za nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej wymierzył mu karę - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak dodał, w orzeczeniu znalazła się także informacja o tym, że "naruszył on zasady etyki zawodowej policjanta". Kara wystosowana wobec funkcjonariusza to jedna z surowszych, lecz miało na to wpływ wcześniejsze zachowanie policjanta.