Bielsko-Biała. Wyróżnienie dla Książnicy Beskidzkiej. Ponad 60 tys. uczestników w jej imprezach

W ubiegłym roku, mimo obostrzeń związanych z pandemią, bielska biblioteka zorganizowała ponad 1100 różnorodnych spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło prawie 60 tysięcy osób. Część wydarzeń odbyła się stacjonarnie, część on-line. Przedsięwzięcia były adresowane do wszystkich grup wiekowych.

Bielsko-Biała. Wyróżnienie dla Książnicy Beskidzkiej

W obszarze działania placówki są też projekty adresowane do osób niepełnosprawnych – spotkania biblioteczne, obsługa czytelnika w szpitalach, czy domach opieki seniorów. Bibliotekarze prowadzą również zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz umiejętności poruszania się po internecie dla seniorów. W dedykowanej do obsługi osób z niepełnosprawnościami Filii Integracyjnej na Osiedlu Grunwaldzkim placówka zrealizowała dofinansowany ze środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białejprojekt Biblioteka przyjazna dzieciom ze spektrum autyzmu. W filii udostępniane są dla czytelników z dysfunkcją wzroku specjalistyczne urządzenia do odtwarzania książek mówionych Czytak+. Książnica użycza 20 własnych urządzeń i 8 udostępnionych przez Fundację LARIX.