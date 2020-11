Bielsko-Biała. Poszukiwany przez bielski sąd wpadł, bo nie miał biletu autobusowego

Do tej sytuacji doszło we wtorek, 17 listopada. - Dyżurny pierwszego komisariatu odebrał wezwanie od kontrolerów miejskiego przewoźnika do pasażera, który nie posiadał biletu w autobusie linii nr 15 i odmówił wylegitymowania się, uniemożliwiając tym samym wystawienie mandatu - relacjonuje asp. szt. Roman Szybiak, oficer prasowy KMP w Bielsku-Białej.