Bielsko-Biała pod wodą. Nagrania mieszkańców po nawałnicy

Dramatyczna relacja z Bielska-Białej (woj. śląskie). Dzięki uprzejmości portalu bielsko.biala.pl, publikujemy nagrania mieszkańców miasta, którzy uwiecznili, co stało się po przejściu potężnej nawałnicy. Sytuacja w mieście jest poważna. Ulice i chodniki zamieniły się w rwące potoki, podczas gdy wiele domów czy aut zostało kompletnie zalanych. Wiele dróg jest całkowicie nieprzejezdnych. W pewnym momencie można zobaczyć, jak wygląda teren jednego z warsztatów samochodowych, gdzie poziom wody przekroczył metr. Do tego widać również, co działo się pod mostami. Kilka pojazdów w centrum miasta zostało zalanych po sam dach. Według informacji portalu bielsko.biala.pl, sytuacja była szczególnie dramatyczna w Starym Bielsku, gdzie wylał potok Starobielski. PSP w Bielsku-Białej do godz. 8:00 odnotowała ok. 800 interwencji. Najsilniej padało do godz. 5:00. W wielu miejscach woda wciąż stoi, a służby walczą ze skutkami nawałnicy. Nie ma informacji ofiarach lub pokrzywdzonych. Rano IMGW podało, że w najbliższych godzinach spodziewane są ponownie ulewne opady deszczu, rzędu od 40 mm do 60 mm.