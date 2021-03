Bielsko-Biała. Centrum miasta zyska nowy wygląd. Mieszkańcom się spodoba

Plac Wojska Polskiego obecnie pełni rolę parkingu. To ma się zmienić. - Do współpracy przy tworzeniu koncepcji tego terenu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zaprosił nie tylko architektów i urbanistów, ale także służby, które w przyszłości będą tu dbały o bezpieczeństwo oraz organizowały pokazy, koncerty i inne wydarzenia. Przyjazna i atrakcyjna przestrzeń publiczna ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma jednak nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej - informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.