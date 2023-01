Bielik kontra kruk. Leśnicy pokazali niezwykłe nagranie

Bielik, największy ptak drapieżny w Polsce, musiał odgonić od siebie kruka, aby w spokoju skonsumować swoją zdobycz. Do sieci trafiło nagranie z Nadleśnictwa Lubliniec, na którym widać jak kruk dokucza bielikowi w walce o pożywienie. Ofiarą była sarna potrącona przez samochód. Zwierzę nie przeżyło wypadku i stało się przysmakiem dla okolicznych drapieżników. Padliną zainteresował się bielik, który nie zamierzał dzielić się zdobyczą. Szybko zauważył to kruk, który nękał naszego największego ptasiego drapieżnika dobrych kilkanaście minut. Polski król przestworzy sukcesywnie odganiał kruka, nie robiąc mu przy tym żadnej krzywdy. Oba ptaki odleciały później w swoje strony. Kruk nie dostał się do padliny. Leśnicy pochwalili się niezwykłym nagraniem, by podkreślić, jak bardzo różne od siebie są to ptaki. Sama wielkość bielika robi wrażenie. Jak podano w opisie nagrania, rozpiętość skrzydeł kruka to ok. 125 cm, przy aż 250 cm u bielika. Krótkie wideo poruszyło internautów, którzy wstawiali swoje zdjęcia z obserwacji największych ptaków drapieżnych w Polsce. "Po zdjęciach wygląda na to, że jeden bielik ma na utrzymaniu jakieś trzy kruki" - żartował jeden z internautów. "Piękne ptaszyska" - skomentowała inna osoba.