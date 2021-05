Bielan z "nową partią". Polityk uderza w Gowina i mówi o "przestępczości"

Adam Bielan w Zjednoczonej Prawicy? Liczy na fuzję z Kukizem

Polityk był też pytany o przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Jak zaznaczył Adam Bielan, wie on, że wkrótce dojdzie do spotkania Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim. - Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia - podkreślił europoseł.