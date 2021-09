Bielan o prawie UE. "Powinniśmy wrócić do przestrzegania traktatów"

- Do tego potrzebna jest wola polityczna liderów europejskich, przede wszystkim szefów rządów - to oni muszą zapanować nad tym procesem zawłaszczania pozatraktatowymi metodami kompetencji. To jest droga do kolejnych exitów, pewnie nie do polexitu, natomiast z całą pewnością do wyjścia innych krajów, w których stosunek do integracji europejskiej jest znacznie gorszy, bardziej negatywy niż w Polsce - przekonywał Bielan. Wśród przykładów wymienił państwa Europy Południowej: Grecję i Włochy.