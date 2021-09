Kaczyński na nowo układa Zjednoczoną Prawicę. Trwają targi o ministerstwa

Takiemu ruchowi sprzeciwia się jednak Mateusz Morawiecki, choć żaden z polityków PiS nie pali się do objęcia tej teki. W związku ze wzrostem cen energii i sporem z Unią Europejską w sprawie polityki klimatycznej oraz koniecznością odejścia od węgla, brakuje kandydatów na to stanowisko. – Jesteśmy gotowi do boju, z chęcią przyjmiemy to na siebie – mówi WP jeden ze współpracowników Zbigniewa Ziobry. Zaostrzenia kolejnego frontu z Brukselą nie chce jednak szef rządu, który już teraz jest w trudnej sytuacji w związku z przeciągającą się akceptacją Krajowego Planu Odbudowy.