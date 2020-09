Biegał z siekierą i groził sąsiadowi. Policja nie miała litości

Kraków. Mężczyzna biegał z siekierą i groził jednemu z sąsiadów

4 września po północy oficer dyżurny komisariatu policji w Zabierzowie otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców, że po jego posesji biega mężczyzna z siekierą. Policja nie zignorowała zgłoszenia i udała się we wskazane miejsce. Tam nie zastali agresora, ale według relacji zgłaszającego, był to znany mu mężczyzna, który mieszkał w tej samej miejscowości.

Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania agresywnego mężczyzny, ale nie zastali go w domu. 37-latek został zatrzymany następnego dnia. Zatrzymany przyznał się do popełnionych czynów, ale nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. W miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli siekierę, którą sprawca posługiwał się przy dokonywaniu przestępstw. Straty, jakie powstały w wyniku jego działania przekraczają kwotę 5,5 tysiąca złotych.