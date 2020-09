Aleksiej Nawalny. Rosja żąda od Niemiec informacji

Aleksiej Nawalny. Rosja żąda informacji

Swoje żądanie rosyjskie MSZ tłumaczy koniecznością ustalenia przez służby, przebiegu zdarzeń które doprowadziły do tego, że życie Nawalnego znalazło się w niebezpieczeństwie. Resort podkreśla, że do wszystkiego doszło w Rosji i rosyjskie mają pełne prawo poznać wszelkie dostępne szczegóły.

Aleksiej Nawalny otruty

Nawalny trafił do szpitala w Omsku 20 sierpnia po tym, jak jego stand zdrowia uległ nagłemu załamaniu podczas lotu z Tomska do Moskwy. Jego współpracownicy natychmiast zaczęli wtedy sugerować, że mogło dojść do otrucia.

Ze szpitala w Omsku docierały do mediów sprzeczne informacje. Lekarze pierwotnie potwierdzali, że w organizmie Nawalnego odkryto ślady śmiertelnej trucizny, by następnie temu zaprzeczyć. Współpracownicy i żona opozycjonisty szybko zaczęli starania o przetransportowanie go do kliniki w Niemczech, gdzie we wtorek został wybudzony ze śpiączki.