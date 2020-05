Biedronka może zapłacić olbrzymią karę. A wszystko przez marchewkę, ogórki i kapustę

Biedronka skontrolowana przez UOKiK

Co wykazały kontrole Inspekcji Handlowej w sklepach sieci Biedronka?

W IV kwartale 2019 r. inspektorzy stwierdzili przypadki podawania nieprawdziwych danych co do kraju pochodzenia warzyw i owoców aż w 49 sklepach sieci Biedronka . "Z tego powodu zakwestionowali 132 partie owoców i warzyw spośród 644 skontrolowanych, czyli 20,4 proc. W przypadku produktów deklarowanych na wywieszkach jako polskie wprowadzenie w błąd miało miejsce w przypadku 64 partii (9,9 proc.)" - podaje Inspekcja Handlowa.

Kolejne kontrole w Biedronce przeprowadzono w I kwartale 2020. Nieprawidłowości wykryto w 11 sklepach Biedronka . "Inspektorzy zgłosili zastrzeżenia do 24 partii spośród 168 skontrolowanych w tych placówkach (14,2 proc.), z tego w przypadku 19 partii (11,3 proc.) pochodzenie owoców lub warzyw niezgodnie z prawdą zadeklarowano jako polskie" - podaje UOKiK.

Prezes UOKiK postawił zarzuty właścicielowi sieci Biedronka

Prezes UOKiK wszczął postępowanie, w którym postawił właścicielowi sieci Biedronka zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. "Postawiłem spółce Jeronimo Martins Polska zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Dla wielu osób to kluczowa informacja, która mogła przesądzić o zakupie danego produktu. Konsumenci coraz częściej kierują się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym i chętnie sięgają po produkty krajowe. Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka mogły zniekształcić ich decyzje zakupowe" - informuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.