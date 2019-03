Biedroń zaczyna kampanię wyborczą. "Zrobimy im jesień średniowiecza"

Wiosna zarejestrowała komitet wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W sobotę partia przedstawi "jedynki" na swoich listach wyborczych. Lider ugrupowania Robert Biedroń jest pewny sukcesu.

- Mamy dziś średniowiecze, jeśli chodzi o listy naszych konkurentów. Jałowe spory, prowadzone przez dwie wielkie partie polityczne, do niczego nie prowadzą. O czym oni w ogóle gadają? Czym się w ogóle zajmują? To kompletne bzdury, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszą Europą. Wiosna zmieni to oblicze i zrobimy im jesień średniowiecza - deklaruje Robert Biedroń.

- Dodajmy Europie skrzydeł. "Wiosna ludów" to nowa akcja, która ma zapoczątkować rewolucję, jeśli chodzi o frekwencję do PE. 75 proc. z nas nie idzie do tych wyborów. 26 maja chcemy mieć "wiosnę ludów" i tłumnie ruszyć do wyborów. Nie może być tak, że wysyłamy do PE ludzi, z których połowa nie zna języków, śpią na sali posiedzeń, a polska delegacja jest jedną z najsłabszych pod względem pracowitości - mówi Biedroń.