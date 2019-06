Biedroń: szczerość w polityce chyba się nie opłaca

- Wiosna dostała 6 proc., to jest silny mandat wbrew temu, co inni mówią - stwierdził na antenie TVN24 Robert Biedroń. Lider Wiosny podczas wywiadu miał duży problem z odpowiadaniem na pytania o finansowanie partii politycznych, czy oddawanie poselskich mandatów.

W niedzielę, przed Paradą Równości w Warszawie, Biedroń zapowiedział budowę lewicowej koalicji do jesiennych wyborów. - Na tym polega racja stanu, żeby nawoływać do jedności. Chcę, żeby progresywna lewica wygrywała, dlatego rozmawiam z Unią Pracy, SLD, Partią Razem, czy Inicjatywą Feministyczną - przyznał szef Wiosny.

Biedroń musiał także zmierzyć się z mniej przyjemnymi pytaniami. Dziennikarka zapytała lidera wprost o kwotę jaką jednorazowo może otrzymać partia polityczna. - Dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się że jest to 50 tysięcy - przyznał Biedroń. Jednak według przepisów zawartych w ustawie o finansowaniu partii politycznych zapisane jest, że taka wpłata "nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę" (obecnie ok. 33 tysiące).

"Szczerość w polityce chyba się nie opłaca"

Polityk ocenił także, co poszło nie tak w kampanii wyborczej. Sondaże przed głosowaniem dawały Wiośnie nawet kilkunastoprocentowe poparcie. Skończyło się na 6 proc. przy urnach. - Gdybyśmy mieli więcej czasu na rozpęd, gdyby nie polaryzacja, gdybyśmy mieli subwencje i dotacje, to wynik byłby lepszy - przyznał Biedroń. Dodał, że na głosowanie wpłynął także film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". - To było coś nie do przewidzenia. Zmobilizowało to stronę, która głosuje na PiS. Oni odebrali to jako atak na wspólnotę - mówił lider Wiosny.