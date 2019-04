Biedroń przedstawił propozycje dla niepełnosprawnych. 10 punktów

Zapewnienie prawa do samodzielnego życia, wyeliminowanie z przepisów określeń takich jak "upośledzenie umysłowe" i "kalectwo". Wiosna Biedronia ma 10 propozycji dla osób z niepełnosprawnościami.



Wiosna chce także zagwarantować dzieciom z niepełnosprawnościami dostęp do edukacji oraz ochronę przed dyskryminacją. Biedroń chce zmian w ustawie o równym traktowaniu, a także wyeliminowania z przepisów określeń takich jak "upośledzenie umysłowe", "kalectwo" czy "inwalida". Chodzi o to, by w zamian pojawiły się terminy, które nie będą stygmatyzować tych osób.