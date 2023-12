Biedroń o TVP. "To nie takie proste, jak zapowiadał Donald Tusk"

"Proszę mnie o to nie pytać"

Gość WP został poproszony o komentarz ws. treści uchwały. Zaapelował jednak, by go o to nie pytać. - To już jest w gestii przewodniczącego komisji i posłów wnioskodawców. To oni będę formułowali już ten wniosek - wyjaśnił. Podkreślił ponadto, że Telewizja Polska "jest bankrutem" i teraz jest dobry moment na to, by "przejąć bankruta".