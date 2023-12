Brejza wygrywa z TVP. Jest wyrok

Treść wyroku

Jak można przeczytać w orzeczeniu bydgoskiego sądu, pozwany musi w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku opublikować oświadczenie o wskazanej w wyroku treści. Telewizja Polska S.A w Warszawie ma wspomnieć o tym, że opublikowała i wielokrotnie powielała na antenie TVP Info i TVP 1 "w sposób fałszywy treść prywatnej korespondencji Krzysztofa Brejzy", przez co przypisano mu wypowiedzi, które nie pochodziły od niego, tylko od nadawców wiadomości. Ponadto skompilowano różne wypowiedzi posła KO, wysyłane do różnych osób, tworząc "spójną wypowiedź kierowaną w jednym czasie do rzekomej jednej grupy osób".