Biedroń komentuje wynik wyborów. "Tylko Wiosna może odsunąć PiS od władzy"

Lider Wiosny podsumował wybory do PE. - Wysyłamy trzy jaskółki do Europarlamentu. Pokazaliśmy, że inna polityka jest możliwa - powiedział. Odniósł się także do wyników rywali. - PiS wysłał do Brukseli tych, którzy mieli problemy w Polsce - podsumował.

Robert Biedroń zapowiedział, że Wiosna w wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie (PAP, Fot: Leszek Szymański)

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. 800 tys. głosów to wielki mandat zaufania. Zrobiliśmy coś, co daje nadzieję, że inna polityka jest możliwa. Jesteśmy jedną z trzech partii, które wysyłają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i napawa nas to dumą. Nie mamy subwencji, dotacji ani wsparcia spółek skarbu państwa - powiedział na konferencji prasowej lider Wiosny.

Robert Biedroń odniósł się także do wyników politycznych rywali. - Tylko silna Wiosna jest gwarantem odejścia PiS od władzy. Będziemy patrzeć im na ręce, jak i Koalicji Europejskiej. Na jesieni musi zakwitnąć ten piękny kwiat. Przez cztery miesiące udowodniliśmy, że zmiana jest możliwa. Na razie wysyłamy trzy jaskółki do PE - tłumaczył.

- PiS powinien się zastanowić kogo wysłał do Brukseli. Tych, którzy mieli w Polsce największe problemy z zarządzaniem i braniem odpowiedzialności za resorty, które im odpowiadały. To jest ich największa porażka, że wysłano do Parlamentu Europejskiego drużynę, która zasłynęła z nieudanych decyzji jak deforma oświaty, jeśli tak będą budować Europę, jak reformowali oświatę, to współczuję nam wszystkim - dodał.

Po wyborach Europarlamentarnych, partia byłego prezydenta Słupska, skupia się na kolejnych, krajowych. - Wystartujemy niezależnie. Dziś podjęliśmy decyzję. Będę liderem listy na jesieni. Stworzymy najlepsze listy. Wierzę w pluralizm. Jeden wielki blok nie odsunie PiS od władzy. Musimy wzmacniać różnorodność, żeby ludzie mieli na kogo głosować. Dajmy im szansę na wybór - przekonywał.

