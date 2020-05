Biebrzański Park Narodowy. Dyrektor Andrzej Grygoruk odwołany. Znamy przyczyny

Andrzej Grygoruk, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego odwołany. To wynik audytu przeciwpożarowego

Co jest przyczyną odwołania dyrektora Andrzeja Grygoruka ? Rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Michał Gzowski, zapytany przez dziennikarzy m.in. "Gazety Wyborczej" przekazał, że decyzja "została podjęta po szczegółowej analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego przez Ministerstwo Środowiska oraz przekrojowej ocenie działalności zarządczej".

Biebrzański Park Narodowy. Wielki pożar

"W wyniku pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego zagrożone wyginięciem na jego terenie są cietrzew i orlik grubodzioby. Te dwa gatunki są pod ścisłą ochroną – na terenie parku żyło ich zaledwie po kilka sztuk. Spaliły się ich tereny lęgowe i żerowiska. Jeśli nie przeżyły ognia, będzie to katastrofa dla zasobów przyrodniczych" - tak Ministerstwo Środowiska podsumowało pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. - "Ogień zajął ok. 5280 hektarów parku, co stanowi 9,5 proc. jego powierzchni. Zginęło wiele cennych gatunków zwierząt i roślin".