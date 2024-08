Biden zdradza, czemu wycofał się z prezydenckiego wyścigu

Prezydent Joe Biden udzielił pierwszego dużego wywiadu po wycofaniu się ze startu w wyborach. Zdradził, co przekonało go do tego, by zrezygnować z walki o reelekcję. - Niektórzy z moich demokratycznych kolegów w Izbie i Senacie myśleli, że zaszkodzę ich własnym kampaniom - mówił.