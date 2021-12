Biden zapowiada "długą dyskusję" z Putinem. Tematem Ukraina

Na słowa Putina i Ławrowa zareagował szef ukraińskiego MSZ. Dmytro Kułeba powiedział, że zaprzestanie starań Ukrainy o wejście do NATO nie jest dla jego kraju do zaakceptowania. - Ukraina stanowczo odrzuca możliwość wszelkich zobowiązań, których jako "gwarancji" żąda Rosja, w tym porzucenia planów przystąpienia do NATO - powiedział.