Biden uhonorował polskiego generała. "Nikt nie wie lepiej niż Polacy"

"Nikt nie wie lepiej niż Polacy, że w chwilach wielkich wstrząsów i niepewności ważne jest to, co sobą reprezentujesz, a to z kim trzymasz, robi wielką różnicę. Dzisiaj świętujemy generała Kazimierza Pułaskiego, który postanowił stanąć z naszym Narodem, aby walczyć o naszą wolność. I oddajemy hołd wszystkim polskim Amerykanom, którzy nadal popychają nasz Naród do przodu i walczą o przyszłość opartą na naszych najbardziej podstawowych wartościach: godności, wolności i możliwościach" - podkreślił prezydent USA.