Wideo Najnowsze Patryk Kubiak Dzisiaj, 17-04-2021 20:56 Biden uderzył w Putina. Płk Faliński mówi, w co gra Rosja Rośnie napięcie na linii Waszyngton-Moskwa. Ma to m.in. związek z gromadzeniem się rosyjskich wojsk przy wschodniej granicy z Ukrainą. Stany Zjednoczone w odpowiedzi na budzącą obawy rosyjską aktywność militarną oraz zarzucaną ingerencję w wybory w USA wydaliły ze swojego terytorium aż 10 rosyjskich dyplomatów. Gość Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom WP" płk Marcin Faliński na pytanie, czy tego typu reakcja Joe Bidena może przynieść oczekiwane rezultaty i zatrzyma dalsze działania Rosji zauważa, że Moskwa ma nadal mocne karty po swojej stronie - To na pewno jest gra Rosjan i w tle jest przede wszystkim zaopatrzenie w wodę i prąd Półwyspu Krymskiego, ale również to, co nas dotyczy już bezpośrednio czyli Nord Stream 2. To są na pewno takie elementy, którymi Rosjanie będą rozgrywać nas i Unię Europejską. Niestety, my będziemy tylko takim nieco niemym świadkiem, ponieważ jak wiemy, tutaj "pierwsze skrzypce" będą grały Stany Zjednoczone, Włochy, Niemcy i Francja. – stwierdził płk Faliński. Rozwiń to nie są tylko relacje Warszawy z … Rozwiń Transkrypcja: to nie są tylko relacje Warszawy z Moskwą Panie Marcinie a także Waszyngtonu z Moskwą bo jak czytam Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Rosję No właśnie to to już jest bardzo konkretny ruch ew10 rosyjskich dyplomatów to Sunset odpowiedź Oczywiście jak jak przekonują Amerykanie na agresywne działania Moskwy w tym okupacji Krymu No i właśnie to ciekawe wcześniejszą intencje wybory na prezydenta Zjednoczonych to Czekaliśmy na taką właśnie reakcje myślę o tym tak ale Stany Zjednoczone jest inna skala to w ogóle nie mamy co porównywać takiej sytuacji to są bardzo szerokie wydalenie dyplomatów w pięciu ciekawe jest czy to są dyplomaci którzy ostatnio przyjechali czy jednak załapali się w większości na kadencję Donalda trumpa w Waszyngtonie związku No to są Stany Zjednoczone to jest inna skala ty nie ma nie ma co porównywać w ogóle sytuacji mówię przez jeden z elementów my mamy tutaj sytuację że zakaz zakupu obligacji to są finansowe różne to są zakazy wjazdu O tak to umówimy się na Stany Zjednoczone są zdecydowanie atrakcyjnej z tym 3 miejscem do podróżowania dla biznesmenów oligarchów w rosyjskich niż Polska myśli pan jest szansa żeby Waszyngton wybrał takie rozwiązanie i takie kroki podjął by przekonać Moskwę do tego żeby się przynajmniej ustabilizowała sytuację na wschodzie Ukrainy bo zdaje to mają na myśli urzędnicy w Waszyngtonie by trochę Putina na wschodzie Ukrainy zatrzymać czy to zadziała Mówiąc krótko to na pewno jest gra Rosjan i w tle jest przede wszystkim zaopatrzenie w wodę i wodę i prąd półwyspu helskiego tak półwyspu krymskiego ale również ale również to co nas dotyczy bezpośrednio Nord stream 2 i to są takie elementy którym na pewno Rosjanie będą rozgrywać nas i Unię Europejską niestety tylko taki nieco niemym świadkiem ponieważ jak wiemy tutaj pierwsze skrzypce będą grały Stany Zjednoczone Włochy Niemcy Francja