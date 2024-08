Biden przyznaje się do słabości, ale też bije w Trumpa. "Kłania się dyktatorom"

- To był moment niebezpieczeństwa i nadziei - powiedział Biden i dodał: - Ale demokracja wygrała, demokracja spełniła oczekiwania i demokracja musi zostać zachowana.

- Zostało mi pięć miesięcy prezydentury i mam wciąż wiele do zrobienia (...) Kocham tę pracę, ale kocham mój kraj jeszcze bardziej. Musimy zachować demokrację - podkreślił.

Prezydent USA pod koniec przemówienia przyznał, że "jest zbyt stary", by pozostać prezydentem przez kolejne cztery lata , dodał jednak: - Ameryko, dla ciebie dałem z siebie wszystko.

- Donald Trump mówi, że jesteśmy upadającym narodem. Mówi, że przegrywamy. To on jest przegrywem (...) Ameryka wygrywa i świat na tym korzysta - przekazał Biden. Jak dodał, wbrew twierdzeniom byłego prezydenta statystyki pokazują, iż przestępczość spada w najszybszym w historii tempie. - I będzie spadać dalej, jeśli umieścimy w Gabinecie Owalnym prokuratorkę zamiast skazanego przestępcy - dodał, odnosząc się do kariery Harris jako prokurator w Kalifornii i skazania Trumpa w procesie karnym.