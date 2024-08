Harris zaskoczyła. Nieoczekiwanie pojawiła się na scenie

Do Chicago ściągnęły tysiące partyjnych delegatów, celebrytów i dziennikarzy z całego świata. Konwencja Partii Demokratycznej potrwa cztery dni, podczas których wystąpią czołowi politycy formacji.

Tegoroczna konwencja jest inna niż dotychczasowe, bo wbrew zwyczajowi nie odbędzie się na niej formalne głosowanie i wybór kandydata partii na prezydenta. To odbyło się już na początku sierpnia w drodze wirtualnego głosowania. Wszystko przez stanowe prawo w Ohio, które wyznaczyło wcześniejszy termin zgłoszenia kandydata do wyborów.

Prezydent Joe Biden został przywitany kilkuminutową owacją na stojąco i hasłem "kochamy Joe". Przemówienie wykorzystał do podkreślenia osiągnięć swojej prezydentury i podsumowania 50-letniej kariery politycznej. Wskazywał także na stawkę najbliższych wyborów.

- Zostało mi pięć miesięcy prezydentury i mam wciąż wiele do zrobienia (...) Kocham tę pracę, ale kocham mój kraj jeszcze bardziej. Musimy zachować demokrację - mówił.

- Donald Trump mówi że jesteśmy upadającym narodem. Mówi, że przegrywamy. To on jest przegrywem (...) Ameryka wygrywa i świat na tym korzysta - powiedział Biden. Dodał też, że wbrew twierdzeniom byłego prezydenta statystyki pokazują, iż przestępczość spada w najszybszym w historii tempie. - I będzie spadać dalej, jeśli umieścimy w Gabinecie Owalnym prokuratorkę zamiast skazanego przestępcy - dodał, odnosząc się do kariery Harris jako prokurator w Kalifornii i skazania Trumpa w procesie karnym.