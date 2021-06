"Biden poszedł na rękę Niemcom". Prezydent USA rozczytany w dniu szczytu z Putinem

W Genewie zakończyła się ostatnia runda rozmów w poszerzonym gronie z udziałem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena oraz Władimira Putina. Uczestniczyły w nich delegacje obu krajów. W programie "Newsroom WP" do tych wydarzeń odniósł się dr Tomasz Płudowski. Amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że teraz Biden największe zagrożenie widzi w rosnącej potędze Chin, dlatego szuka nowych sojuszników wśród krajów Europy Zachodniej, a w to tym wszystkim mocno przeplata się Rosja. Jako przykład ekspert podał sytuację z Nord Stream 2. - Biden poszedł tutaj na rękę Niemcom po to, żeby nie otwierać nowych pól konfliktu - powiedział dr Tomasz Płudowski. Amerykanista podkreślił, że jest to powrót polityki międzynarodowej USA na stare tory. - Nie jest to jednak korzystne dla Polski - ocenił ekspert.