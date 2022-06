Biden o scenariuszach wojny. "Będzie to gra na przeczekanie"

– Nie, nie obawiam się tego. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie – co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii – odparł amerykański przywódca.