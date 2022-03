Biden o Putinie: Nie wycofuję moich słów. Wyrażałem moralne oburzenie

Zdaniem Nowakowskiego, "amerykański prezydent z premedytacją wysłał sygnał w stronę Moskwy". - Świadczą o tym jego wcześniejsze słowa określające Putina jako rzeźnika czy zbrodniarza wojennego. Było to wystąpienie podobne do słynnego wystąpienia Winstona Churchilla w amerykańskim Fulton w 1946 r., w którym padły słowa, że nad Europą zapadła żelazna kurtyna. To samo powiedział Biden. To jest deklaracja nowej zimnej wojny - powiedział Wirtualnej Polsce Jerzy Marek Nowakowski.