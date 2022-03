Burza wokół słów Joe Bidena. "Mamy nową zimną wojnę z Rosją"

- Z różnych kręgów napływają informacje, że jest możliwa zmiana władzy w Moskwie. Przewrót pałacowy tam się tli. Rosyjskie elity są przerażone wojną. I to do nich były skierowane słowa Bidena. Do Putina dotarły również. Znamienne, że w trakcie sobotniej wizyty Bidena w Polsce, wystrzelono rakiety na Lwów, 100 kilometrów od granicy z Polską. To gest, który miał pokazać Zachodowi, że Rosja nie cofnie się przed uderzeniami blisko granicy z NATO. W odpowiedzi prezydent Biden wypowiedział słowa, których nie słyszeliśmy w poprzednich tygodniach. To znaczy, że USA i ich sojusznicy już otwarcie mówią o zmianie władzy w Rosji. To też ważny sygnał dla Ukrainy. W kontekście wojny oznacza to, że osiągnięcie pokoju nie może być niesprawiedliwe - podsumowuje Jerzy Marek Nowakowski.