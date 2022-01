Biden naradza się z przywódcami UE ws. Ukrainy. "To daje Putinowi do myślenia"

W poniedziałek prezydent Joe Biden odbył wideokonferencję z przywódcami Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, a także UE i NATO. Tematem rozmów było widmo inwazji Rosji na Ukrainę. - To oznacza, że Zachód poważnie podchodzi do możliwości jeżeli nie dodatkowej eskalacji, to jakiejś formy agresji ze strony Rosji. Że już nie przygląda się biernie tak jak to było w przypadku poprzednich konfliktów w które Rosja była zaangażowana - oceniła w programie "Newsroom" WP dr Agnieszka Bryc z UMK w Toruniu. Według niej "kluczem" do skutecznego powstrzymania Rosji przed jej agresywnymi zapędami względem Ukrainy jest pokazanie "wiarygodności sił natowskich". - Coraz sprawniejsze reagowanie, coraz szybsze odpowiedzi i bardzo zdecydowane, dają prezydentowi Putinowi do myślenia - powiedziała.