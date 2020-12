Białystok. Zażalenia na umorzenie śledztwa ws. Jacka Międlara

Sprawa ciągnie się od 2016 r. Kontrowersyjne kazanie zostało wygłoszone przez Jacka Międlara podczas mszy w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku z okazji 82. rocznicy powstania ONR. Sprawą zajęła się prokuratura, która sprawdziła, czy doszło do publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz znieważania ludności z powodu przynależności wyznaniowej. Ostatecznie śledztwo zostało umorzone.

Białystok. Umorzenie śledztwa ws. Jacka Międlara. Zaskarżono postanowienie

W 2018 r. sprawa została jednak wznowiona. Śledztwo zostało rozszerzone o inne wypowiedzi oraz publikacje Międlara, m.in. o przemówienie, które były ksiądz wygłosił podczas Marszu Patriotów na rynku we Wrocławiu, czy teksty zamieszczanie w tygodniku "Polska Niepodległa". To śledztwo zostało umorzone w listopadzie 2019 r., ale postępowanie zostało zaskarżone. Podjęto je na nowo, co zakończyło się kolejnym umorzeniem, pod koniec września b.r.