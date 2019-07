Białystok, wiec przeciwko przemocy. PSL wycofuje udział

Politycy PSL, mimo zapowiedzi ważnego polityka tej partii posła Piotra Zgorzelskiego, nie wezmą udziału w wiecu przeciwko nienawiści, dyskryminacji i przemocy organizowanym w niedzielę w Białymstoku.

Piątek, "Fakty po Faktach" w TVN24. Piotr Zgorzelski z PSL zapowiada: - W Białymstoku będzie wielu ludowców z Podlasia. Ja chciałem tutaj bardzo stanowczo zgodzić się z Adrianem Zandbergiem. Polska jest jedna. Nie ma Polski A, nie ma Polski B, nie ma Polski prowincjonalnej czy też wielkomiejskiej i dlatego powinniśmy wszyscy, szczególnie politycy, zadbać o to, żeby każdy obywatel czuł w tej Polsce się po prostu dobrze, jak w swoim domu.

Niedziela. PSL na kilka godzin przed wiecem przeciwko nienawiści, dyskryminacji i przemocy w Białymstoku oświadcza: "Z uwagi na to, że kolejne radykalne demonstracje stają się w Polsce miejscem eskalacji sporów światopoglądowych i częstokroć forum do prowokacji oraz obrażania uczuć religijnych osób wierzących - co z wolnością nie ma nic wspólnego - politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wezmą udziału w marszu w Białymstoku." (całe oświadczenie TUTAJ).