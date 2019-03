Białystok. Porwanie Amelki, detektywi szukają hyundaia

Trwa obława na porywaczy 3-letniej Amelii i jej matki Natalii. Dziecko i kobieta zostały w czwartek rano wciągnięte do samochodu przez mężczyzn w kominiarkach. Szuka ich policja, ale i agencja detektywistyczna, która oferuje nagrodę za pomoc.

Auto, prawdopodobnie na niemieckich numerach rejestracyjnych, ma należeć do ojca dziecka, który jest Polakiem mieszkającym na co dzień w Niemczech. To on jest głównym podejrzanym w sprawie.