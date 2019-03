Białystok - porwanie. Straż graniczna wspiera policję

- Wszystkie patrole straży granicznej mają informację o porwanej Amelce i jej matce - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik formacji por. Agnieszka Golias. Funkcjonariusze wspierają policję w poszukiwaniach kobiety i jej dziecka.

Informacja o 3-letniej Amelce i jej 25-letniej matce trafiła jednak do wszystkich jednostek Straży Granicznej.

Rzecznik przyznała, że strażnicy i tak zwracają na co dzień szczególną uwagę na samochody przewożące kobiety i dzieci. - Chodzi o przeciwdziałanie handlowi ludźmi - tłumaczy Golias.

Jak wyjaśnia, funkcjonariusze są wyczuleni na wszelkie metody stosowane przez porywaczy. Bezpośrednio z miejscową policją współpracują strażnicy graniczni z województwa podlaskiego. To do nich trafiła informacja o porwaniu, którą przekazali później do wszystkich oddziałów Straży Granicznej.