Białystok - porwanie. Oto jak doszło do dramatu

3-letnia Amelka i jej matka zostały porwane w środku dnia z jednego z osiedli w Białymstoku. Policja dementuje początkowe doniesienia o tym, że prawdopodobny sprawca - ojciec dziecka - jest obywatelem Niemiec.

Siłą wciągnęli oni kobietę i dziewczynkę do auta. Wszystko stało się na oczach babci, która spacerowała razem z nimi po osiedlu. Wiadomo, że samochód - Citroen C4 Picasso - był wypożyczony w Łomży na nazwisko ojca dziecka. Wszystko wskazuje na to, że to on zlecił porwanie.