Pola minowe w Ukrainie. Biały Dom o strategii [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Wtorek to 545. dzień rosyjskiej inwazji. - Ukraińcy przyjęli nową strategię radzenia sobie z polami minowymi, opierając się na własnych doświadczeniach - powiedział we wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Stwierdził przy tym, że oficjele z USA powinni podchodzić do ofensywy z pokorą, a nie anonimowo krytykować ją w prasie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.