Biały Dom: Izrael wyszedł zwycięsko ze starcia z Iranem

Podczas tego samego briefingu, wysoki rangą przedstawiciel wojska poinformował, że w ramach sobotniej akcji, amerykańskie okręty wojenne zestrzeliły od 4 do 6 z ponad 100 rakiet balistycznych wystrzelonych przez Iran. Bateria Patriot należąca do US Army w Irbilu zestrzeliła jeden taki pocisk, natomiast myśliwce Sił Powietrznych zniszczyły ponad 70 bezzałogowców. Przedstawiciel wojska dodał, że analiza skutków pokazała, że w wyniku bezprecedensowego ostrzału Iranu, nie odnotowano poważnych strat.