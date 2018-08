Białostocki proboszcz od "wezwania do zapłaty" przeprosił. "Kartki więcej nie będą wysyłane"

Białostocka rada parafialna, za zgodą swojego proboszcza, zażądała od wiernych "zaległych" płatności na rzecz Kościoła. Wezwania zbulwersowały parafian. Duchowny musiał tłumaczyć się przed arcybiskupem, ale konsekwencji nie poniesie.

Sprawa wyszła na jaw w zeszłym tygodniu. Na portalu społecznościowym jeden z mieszkańców Białegostoku opublikował "serdeczną prośbę" skierowaną do jego matki. Rada parafialna i proboszcz jednej z białostockich parafii wezwali kobietę do "niezwłocznego uregulowanie zaległości" za kilka lat.

To nie koniec sprawy. Do akcji wkracza policja

Podobne "prośby" otrzymały inne rodziny. W tym rodzice Moniki Anuszkiewicz.- Przyjmowali kolędę, ale dawali ofiarę tylko za kolędę. Za każdym razem proboszcz chciał jeszcze pieniędzy na kościół, ale moich rodziców nie było na to stać. Otwarcie mówili o tym proboszczowi. Wtedy on proponował, żeby tato przyszedł odrobić te pieniądze, pracując na rzecz kościoła. To bardzo przykre. Kapłan nie powinien tak się zachowywać - powiedziała kobieta w rozmowie z dziennikiem "Fakt".