Papież Franciszek zareagował na raport dot. pedofilii w USA. "Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich"

Skala czynów pedofilskich wśród duchownych, którą ujawnił raport dot. nadużyć w amerykańskim stanie Pensylwania, wstrząsnęła papieżem Franciszkiem. Ojciec święty opublikował obszerny list, w którym przyznaje, że w Kościele trzeba odrzucić m.in. klerykalizm.

"Chociaż można powiedzieć, że większość przypadków dotyczy przeszłości, to jednak w miarę upływu czasu poznaliśmy cierpienie wielu ofiar i zobaczyliśmy, że rany nigdy nie znikają i zmuszają nas do zdecydowanego potępienia tych potworności, jak również do skoncentrowania wysiłków, aby wykorzenić tę kulturę śmierci" - czytamy w liście papieża Franciszka.