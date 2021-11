Białoruskie służby pomagają migrantom. W stronę żołnierzy poleciały kamienie

"Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę" - czytamy w tweecie MON, do którego załączono nagranie mające przedstawiać zniszczenia.