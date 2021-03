Białoruski lekarz chce ratować Polaków przed COVID. Nie zgodziła się izba lekarska

- Jest epidemia i sądziłem, że każda pomoc zostanie przyjęta. Jak ja się czuję? No właściwie to czuję się trochę oszukany. W styczniu pan minister Adam Niedzielski wręczał mi zgodę na pracę w Polsce w eleganckiej okładce. Jak potem pojechałem do izby lekarskiej, to powiedzieli, że to się liczy. Ostatecznie nie wydano mi prawa wykonywania zawodu w Polsce - mówi Wirtualnej Polsce dr Hleb Lukhanin, chirurg z 12-letnim stażem pracy, pochodzący z miasta Homel.