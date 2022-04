Białoruski generał rzuca groźbami wobec Polski i krajów bałtyckich. "Nastąpią zniszczenia i śmierć"

Białoruski generał twierdzi, że zwiększenie liczebności wojsk i zakup sprzętu militarnego przez Polskę i Litwę to wstęp do "rozpętania agresji". - Na ich terytorium również nastąpią zniszczenia, śmierć i eksplozje - powiedział w odniesieniu do tego, co miałoby się stać, gdyby wyżej wymienione państwa wystąpiły zbrojnie przeciw Białorusi.