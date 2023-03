Białorusini kpią z Łukaszenki. Ma ksywę, a chciał być, "jak Stalin"

– On przede wszystkim najbardziej lubi władzę, nie pieniądze - tak o Alaksandrze Łukaszence mówi Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Jak podkreślał, to między innymi jej utrzymanie było celem ostatniej wizyty samozwańczego dyktatora w Chinach. - Teraz walczy o przetrwanie, zachowanie państwa. Potwierdza to wizyta w Chinach. Chciał powiedzieć swojej nomenklaturze: ja się spotykam w Chinach z najwyższymi władzami - mówił w programie "Newsroom" WP Zarembiuk. Jak zauważał opozycyjny działacz, nie zmienia to jego oceny przez społeczeństwo, które zaczęło nazywać Łukaszenkę "dziadem", a nie, jak oczekiwał przez lata, "baćką". - Chciał być jak Józef Stalin, taki ojciec. U nas "baćka" to ten, który karmi, przynosi wynagrodzenie - mówił Zarembiuk.