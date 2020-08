Białoruś. Zablokowany dostęp do stron internetowych niezależnych mediów

Ryszard Czarnecki przerywa milczenie ws. kilometrówek. "Ze spokojem czekam na wyjaśnienie sprawy"

Białoruś. Blokada bez wyjaśnień ministerstwa

Oficjalna lista blokowanych stron nie istnieje. Media podkreślają, że strony portali są niedostępne do przeglądania dla zwykłych użytkowników na Białorusi, ale dostępne są dla dostawców internetu. I to w oparciu o informacje od nich powstały listy blokowanych stron. Stąd wiadomo, że jest ich około 70.

Białoruś. Alternatywne adresy internetowe

Już 11 sierpnia Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich alarmowało, że na Białorusi zablokowany został dostęp do niezależnych mediów, między innymi do największego niezależnego portalu TUT.by oraz do naviny.by – portalu agencji informacyjnej BiełaPAN.