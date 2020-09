Białoruś. Swiatłana Cichanouska w Polsce. Jest data

Białoruś. Swiatłana Cichanouska przyjedzie do Polski

Swiatłana Cichanouska - kontrakandydatka Łukaszenki, która musiała uciekać na Litwę, przyjedzie do Polski. Wcześniej pytany był o to także Paweł Jabłoński, sekretarz stanu w MSZ. - Wiem, że takie są plany. Jeśli o takim wydarzeniu na Facebooku informuje Kancelaria Premiera, to prawdopodobnie jest to już ustalone - mówił Jabłoński na antenie Radia Zet.