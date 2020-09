Białoruś. Swiatłana Cichanouska deklaruje: usiądę do rozmów z Łukaszenką, jeśli będzie to konieczne

- To był dla mnie długi dzień, ale pełen dobroci, miłości i uśmiechów. Mój pobyt w Polsce jest dla mnie inspirujący - przyznał Cichanouska w rozmowie z Polsat News. Podkreśliła, że polskie władze są bardzo pomocne dla Białorusi. - Jesteście naszymi najbliższymi sąsiadami i nie zapominamy tego, co dla nas robicie - dodała opozycjonistka.

Swiatłana Cichanouska: usiądę do rozmów z Łukaszenką, jeśli będzie to konieczne

- Łukaszenka mówi to samo od 26 lat i ta propaganda jakoś działa. Wielu ludzi uwierzyło, że jeśli on odejdzie, wszystko się zawali. Zapewniamy, że nowy prezydent po nowych wyborach dźwignie Białoruś - podkreśliła Swiatłana Cichanouska. - Usiądę do rozmów z Łukaszenką, jeśli będzie to konieczne - dodała.