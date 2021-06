Białoruś. Rodzice Ramana Pratasiewicza: Dla nas ten czas to dwa tygodnie koszmaru

- Nasz syn został zatrzymany dwa tygodnie temu i dla nas ten czas to dwa tygodnie koszmaru. Nie wyobrażam sobie, jak silni powinni być bliscy tych osób, które znajdują się w więzieniach już od dłuższego czasu. U niektórych to już ponad rok. Ale jesteśmy mocni i damy radę. Silną osobą jest też nasz syn i szczycimy się, że go mamy - powiedział Dzmitryj Pratasiewicz.