Białoruś. Putin o służbach gotowych do działania na Białorusi. Odpowiedź Morawieckiego

Białoruś. Putin o sytuacji na Białorusi

Władimir Putin pytany o to, kiedy stworzone przez niego rezerwy zostaną wysłane na pomoc służbom porządkowym Białorusi, odpowiedział że zależy to od rozwoju sytuacji. - Doszliśmy z Aleksandrem Łukaszenksą do porozumienia, że nasza pomoc zostanie wysłana na Białoruś tylko wtedy, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli - powiedział prezydent Rosji cytowany przez "Moscow Times".