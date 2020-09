Białoruś. Nagrania interwencji milicji. Jest apel szefa policyjnych związkowców w Polsce

"Policjanci - milicjanci to ludzie służący społeczeństwu nie partii, politycznym kacykom, sekretarzom. Przywódcy przemijają. Czy warto narażać życie niewinnych ludzi dla interesu jakiegoś polityka?" - pisze Rafał Jankowski szef NSZZ Policjantów w apelu skierowanym do białoruskich milicjantów.

Do tej pory cześć komentatorów uważała, że jeśli protesty Białorusinów będą trwać, milicjantom zadrży ręka przy podejmowaniu ostrych interwencji. Zwłaszcza że protestujący dbają o to, by nie było żadnych prowokacyjnych krzyków, agresji wobec służb, a także zniszczeń mienia podczas demonstracji. Obawiano się, że anonimowi funkcjonariusze służb sami sprowokują poważniejsze zamieszki, by potem zaprowadzić spokój w kraju.